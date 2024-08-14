Остин Диллон лишён автоматического прохождения в плей-офф NASCAR

Пилот Richard Childress Racing Остин Диллон лишён автоматического прохождения в плей-офф высшей лиги NASCAR Cup Series за намеренное провоцирование аварии в состоявшейся в минувший уикенд гонке в Ричмонде.

На финише овертайма Диллон умышленно отправил в стены своих соперников ради победы и путёвки в плей-офф. После гонки Остин признал, что сделал это намеренно. Сперва дирекция гонки никак не наказала пилота, но позже организаторы отобрали у него право прохода в плей-офф. Также Диллон лишён 25 очков в обоих зачётах, а его споттер Брэндон Бенеш отстранён на три гонки за подстрекательство своего пилота к провоцированию аварии.

Тем не менее первая позиция в протоколах и статистике остаётся за Диллоном. Он еще может пробиться в плей-офф, для этого ему нужно выиграть минимум в одной из трёх оставшихся гонок регулярного чемпионата.