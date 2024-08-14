Зак Браун: следующий сезон Формулы-1 может быть эпическим

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун считает, что следующий сезон Формулы-1 может быть эпическим, так как угрозу могут составлять даже команды, не входящие на данный момент в четвёрку лучших.

«Следующий год может стать эпическим. Есть большая плотность среди четырёх команд, но было бы опрометчиво исключать кого-то, кто сейчас не входит в четвёрку лучших.

Мы видим, как быстро всё изменилось: «Астон Мартин» отступил, но они могут снова набрать обороты. «РБ» были очень быстры в начале года.

Мы добились прогресса благодаря упорному труду и замечательным людям, но у всех одинаковый бюджет, у всех схожие технологии. Так что нет причин, по которым другие команды не могут сделать то же, что и мы ранее», — приводит слова Брауна RacingNews365.