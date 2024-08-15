Штайнер объяснил, почему Антонелли — хороший выбор для «Мерседеса»

Бывший руководитель «Хааса», ныне эксперт на немецком телевидении Гюнтер Штайнер объяснил, почему Андреа Кими Антонелли — хороший выбор для «Мерседеса» взамен уходящего в «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

«Я не знаю его лично, но не забывайте, что его наставниками были Тото [Вольф] и «Мерседес». Когда ты молод и тебя учат, как себя вести, как думать, вводят в курс дел команды Формулы-1 и ты так близок к одному из лучших, если не к лучшему, руководителей команды в паддоке, это придаёт тебе уверенности, ты учишься и понимаешь.

И поэтому он может делать эти взрослые замечания. Он не знал этого, когда родился, он узнал это за последние 10 лет, потому что «Мерседес» долго готовил его ко всему этому. И всё равно приятно видеть, что на самом деле в 17-летнем возрасте, когда все говорили, что он станет гонщиком «Мерседеса», он сказал команде: «Просто успокойтесь немного, потому что я не знаю, готов ли я».

Начало сезона Формулы-2 было для него не слишком удачным, но в последних гонках он набрал обороты. Я не эксперт по Формуле-2, но мне сказали, что «Према», которая всегда была одной из сильнейших команд за последние 10 лет, в этом году поначалу испытывала трудности с новой машиной. Это была одна из причин, по которой, как мне сказали, Кими был не очень хорош. Но теперь, похоже, они взяли машину под контроль, потому что у них очень хорошая организация команды.

Итак, у него всё хорошо, и давайте посмотрим, чего он сможет добиться в Формуле-1, потому что я с вами согласен… довольно скоро объявят, что он перейдёт в «Мерседес». Всё к этому идёт. Думаю, для «Мерседеса» это хорошо. У них есть 2025 год, они знают, что может их машина, поэтому они могут объективно оценить Антонелли на фоне Джорджа [Расселла]. А затем они смогут решить, что им делать в 2026-м, когда вступит в силу новый регламент, когда появятся новые машины», — приводит слова Штайнера RacingNews365.