Льюис Хэмилтон — о «Мерседесе»: эта команда изменила мою жизнь

Пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон выступил с благодарственной речью в адрес своей команды.

«Я испытываю невероятную гордость за людей, с которыми вместе работаю в «Мерседесе». Эта команда изменила мою жизнь, и я ей очень благодарен. «Мерседес» начал поддерживать меня с 13 лет, после чего я получил возможность стать их пилотом в Формуле-1. Они верили в меня все эти годы, это было удивительное путешествие. Мы переживали и трудные времена, но всегда выходили из них сильнее с высоко поднятой головой. Для нас это был сложный этап, однако теперь мы снова готовы вступить в борьбу за победу. Я горжусь работой, которую мы проделываем вместе с Джорджем и командой. С нетерпением жду будущего», — приводит слова Хэмилтона портал Racingnews365.