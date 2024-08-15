Гран-при Турции может вернуться в календарь Ф-1 в 2026 году. Эрдоган лично занимается этим

Президент Федерации автомобильного спорта Турции Эрен Учлертопраги сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммедом бен Сулайемом возможность возвращения Гран-при Турции в календарь Формулы-1.

«Во время встречи президент ФИА пообещал [Эрдогану] поддержку в вопросе включения Турции в календарь Формулы-1, если будут выполнены необходимые условия. Насколько нам известно, переговоры между нынешним подрядчиком и руководством Формулой-1 идут полным ходом. Финансовый пакет должен быть подготовлен, и если подрядчик выполнит его, то шансы на его реализацию высоки. Условие о проведении Формулы-1 в 2026 году уже включено в контракт», — приводит слова Эрена Учлертопраги портал F1Technical.