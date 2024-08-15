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В «Феррари» изменят болид специально под предпочтения Льюиса Хэмилтона

В «Феррари» изменят болид специально под предпочтения Льюиса Хэмилтона
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В «Феррари» внесут коррективы в конструкцию подвески болида специально под пожелания британца Льюиса Хэмилтона. Об этом сообщает издание Formu1a.uno.

Согласно имеющейся информации, в передней подвеске будут использоваться тяги вместо толкателей. Данное решение поможет комфортно расположить кокпит болида и для Хэмилтона, и для Леклера.

Напомним, перед началом нынешнего сезона Формулы-1 было объявлено, что по его окончании гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон покинет её и перейдёт в «Феррари».

На данный момент Льюис Хэмилтон занимает шестую позицию в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 150 очков. «Феррари» располагается на третьем месте в командном зачёте, имея на своём счету 325 очков.

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