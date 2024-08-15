Чемпион элитной серии NASCAR лишён водительских прав за езду в нетрезвом виде

Чемпион высшего дивизиона серии NASCAR, победитель Daytona 500 американский автогонщик Курт Буш арестован за езду в нетрезвом виде в Северной Каролине, сообщает Autosport.

По информации источника, в понедельник вечером Буш изначально был остановлен за превышение скорости. Он ехал со скоростью 63 мили в час (101 км/ч) в зоне с ограничением в 45 миль в час (72 км/ч). Позднее автогонщик был арестован и обвинён в вождении в нетрезвом виде, а также в неосторожном и безрассудном вождении офисом шерифа округа Айрделл.

Уровень алкоголя в крови Буша на момент ареста составлял 0,17%, в то время как допустимая норма в Северной Каролине составляет 0,08%. Курт был освобождён через три часа, а его водительские права были аннулированы на 30 дней. Он предстанет перед судом 19 сентября.

Буш не участвовал в гонках NASCAR Cup Series с середины сезона 2022 года, когда авария во время квалификации в Поконо вывела его из строя из-за сотрясения мозга. Буш, которому сейчас 46 лет, так и не смог вернуться к гонкам на высшем уровне и официально объявил о завершении карьеры в августе 2023 года.

За свою карьеру в NASCAR Курт Буш выступал за команды Roush Racing, Penske Racing, Phoenix Racing, Furniture Row Racing, Stewart-Haas Racing и Chip Ganassi Racing.