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Деймон Хилл предположил, в какую команду собирается перейти Эдриан Ньюи

Деймон Хилл предположил, в какую команду собирается перейти Эдриан Ньюи
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл поделился мнением насчёт того, в какую команду собирается перейти глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи.

«Когда вы думаете о том, куда могли бы отправиться разные люди, разрабатывающие машины, [«Астон Мартин»] одно из тех мест, которое может оказаться в этом списке. Однако у меня нет информации, подтверждающей это. Однако некто, не имеющий никакого отношения к ближнему окружению Ньюи, пришёл ко мне с некоторой информацией, которая наводила на мысль, что, возможно, именно в этой области что-то произойдёт», — приводит слова Хилла портал Crash.net.

Ньюи покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

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