Питер Байер рассказал, при каких обстоятельствах Цунода может перейти в «Ред Булл»

Генеральный директор «РБ» Питер Байер рассказал, при каких обстоятельствах японский пилот Юки Цунода может перейти в «Ред Булл».

«В личном разговоре со мной Хельмут Марко сказал, что если Юки будет продолжать постоянно выступать на таком уровне, то он станет одним из кандидатов на место в «Ред Булл». В конечном счёте в этом и заключается наша миссия, которую возложили на нас наши акционеры. То есть если он проведёт ещё один сезон с такими же результатами рядом с очень сильным Даниэлем [Риккардо], то у него может появиться шанс. Кроме того, в «Ред Булл» могут просто сказать: «Хорошо, мы думаем, что он готов». Тогда нам предстоит поговорить с Лиамом [Лоусоном]. Мы не торопимся, несмотря на то что многие думают иначе. Все возможности сосредоточены в наших руках», — приводит слова Байера портал Motorsport.