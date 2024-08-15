Пьер Ваше рассказал, чему научился за годы работы с Эдрианом Ньюи

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше высказался о главе технического департамента Эдриане Ньюи, который покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона.

«Он был больше, чем вдохновением. Он легенда. Он заслуживает всяческих похвал за упорный труд, за то, что жил ради своей работы и всегда хотел побеждать.

Чему я научился у него, так это тому, что, несмотря на все эти титулы и победы, он оставался технически беспристрастным. В его возрасте быть открытым ко всему — замечательное качество, потому что, становясь старше, ты часто становишься слепым к определенным вещам. Вот что я иногда чувствую», — сказал 49-летний француз в интервью изданию Auto Motor und Sport.

Напомним, согласно последним слухам, наиболее вероятным видится переход легендарного гоночного конструктора в «Астон Мартин».