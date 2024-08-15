Ландо Норрис — о своих слабых местах: я должен прибавлять в стабильности

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что у него нет каких-то очевидных слабостей. Однако он выразил уверенность в том, что ему следует быть более стабильным в своих выступлениях.

«Как мне кажется, я должен прибавлять в стабильности. Например, чище стартовать. Дело не в том, что у меня всегда происходит что-то не так на старте или в моменты лидерства. Не думаю, что это как-то связано с давлением или позицией, в которой я нахожусь.

Честно говоря, в Венгрии я был довольно расслаблен, может быть, в этом и была проблема. Каждый раз находятся новые причины. Всё дело в том, чтобы собрать всё воедино и внести коррективы. Но, как мне кажется, в 95% случаев я всё делаю хорошо. Да, у меня на счету лишь одна победа в гонке. Понимаю, что некоторые люди говорят: «О, он выиграл только одну гонку». Но для меня это не имеет значения. Я выиграл ту гонку, и мы всё ещё продолжаем бороться.

Иногда дело даже не в победе. Гораздо значительнее бороться и стараться выложиться изо всех сил. В большинстве случаев я финишировал вторым, первым, третьим, вторым, четвёртым. Дело не только в том, чтобы провести одну потрясающую гонку, а затем полностью провалить следующую, как могут подумать некоторые. Для нас и лично для меня неудачный уикенд означал финиш на второй, третьей или четвёртой позиции. Я очень рад этому», — приводит слова Норриса портал Racingnews365.