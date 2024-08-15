Китайский гиперкар разогнался до 375 км/ч и вошёл в топ-3 электромобилей по скорости

Компания BYD объявила о том, что её электрический гиперкар Yangwang U9 во время испытаний на трассе достиг скорости в 375,12 км/ч. Таким образом, Yangwang U9 стал третьим самым быстрым электромобилем в мире, уступив лишь Rimac Nevera и установившему недавно новый рекорд Aspark Owl.

Yangwang U9 Фото: BYD

Компания BYD представила Yangwang U9 в апреле 2023 года. Над дизайном автомобиля работал Вольфганг Эггер, ранее сотрудничавший с Alfa Romeo, Audi и Lamborghini. Yangwang U9 оснащён четырьмя электромоторами, суммарная отдача которых составляет 960 кВт (1305 л. с.).

До 100 км/ч китайский гиперкар разгоняется за 2,36 секунды, а четверть мили проезжает за 9,78 секунды. Интересно, что изначально заявленная максимальная скорость машины — 309 км/ч.