Звёздный гонщик NASCAR Кайл Ларсон: я лучше Ферстаппена

Чемпион NASCAR Cup Series 2021 года, пилот команды Hendrick Кайл Ларсон после того, как в третий раз стал чемпионом ежегодного соревнования на спринт-карах Knoxville Nationals, заявил, что считает себя лучше трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, выступающего за «Ред Булл».

«Я знаю, что как универсальный гонщик я лучше него. Быть не может, что он сядет за руль спринт-кара и выиграет Knoxville Nationals, или что он выиграет Чили Боул, или что он выиграет гонку Кубка в Бристоле. Я, наверное, тоже не выиграю гонку Формулы-1 в Монако, но у меня в его условиях будет намного больше шансов, чем у него в моих, просто из-за фактора машины.

Так что я уверен, что я лучше, чем он. Может, не в открытых колёсах, например, Индикаре или Формуле-1, но это лишь один класс. Во всех остальных видах гонок я его опережу. Можете разбирать на цитаты», – сказал Ларсон на пресс-конференции.