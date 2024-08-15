Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посетил Марокко

Пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон посетил государство Марокко, которое расположено в северной части Африки.

«Уже второй год подряд мне выпадает удача путешествовать по Африке во время каникул. В первый раз я был поражён тем, насколько прекрасным и целебным может быть этот мир. И эта поездка ничем не отличается от первой. Как и в прошлый раз, с каждым днём я чувствую себя всё более сосредоточенным и умиротворённым. Марокко было моей первой остановкой, словами не описать впечатления. Надеюсь, фотографии получатся более точными», — подписал фотографии Хэмилтон, опубликовав их на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Хэмилтона в социальных сетях

Фото: Страница Хэмилтона в социальных сетях

Фото: Страница Хэмилтона в социальных сетях

Напомним, перед началом нынешнего сезона Формулы-1 было объявлено, что по его окончании гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон покинет её и перейдёт в «Феррари».