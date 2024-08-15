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На аукцион выставлен спорткар Стива Маккуина

На аукцион выставлен спорткар Стива Маккуина
Shelby 289 Cobra Стива Маккуина
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На торги Mecum Auctions, которые начались 15 августа и продлятся до 17-го числа, выставлен родстер Shelby 289 Cobra 1963 года выпуска. Этот экземпляр (серийный номер CSX2161) примечателен тем, что на протяжении трёх лет на нём ездил известный американский актёр, авто- и мотогонщик Стив Маккуин.

Shelby 289 Cobra Стива Маккуина

Shelby 289 Cobra Стива Маккуина

Фото: mecum.com

Отмечается, что формально Маккуину этот автомобиль никогда не принадлежал. Изначально эту Cobra приобрёл продюсер Дэвид Волпер, однако позднее он перешёл к композитору Элмеру Бернстайну. Именно он отдал машину в аренду своему другу — Стиву Маккуину.

Shelby 289 Cobra Стива Маккуина

Shelby 289 Cobra Стива Маккуина

Фото: mecum.com

Shelby 289 Cobra от стандартной модели отличает двигатель большего объёма — 4,7 литра вместо 4,3. Мощность силовой установки составляет 202 кВт (275 л. с.). До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5,7 секунды, а его максимальная скорость — 214 км/ч.

Shelby 289 Cobra Стива Маккуина

Shelby 289 Cobra Стива Маккуина

Фото: mecum.com

Торги за этот автомобиль пройдут 16 августа. Ожидаемая стоимость лота — $ 1,25-1,5 млн.

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