«Очевидно, что нет». Сайнс — о том, считает ли он, что Хэмилтон лучше него как пилот

29-летний пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс не считает, что британец Льюис Хэмилтон лучше него как гонщик.

«Честно говоря, я так не думаю. Очевидно, что нет. Точно так же ответили бы все остальные 18 гонщиков, если бы вы им задали этот вопрос. Я считаю себя лучшим вариантом для любой команды Формулы-1, поскольку, если бы у меня не было такого менталитета, мне было бы не место в Формуле-1, у меня не было бы духа соперничества, который горит внутри. И другие пилоты ответят то же самое», — приводит слова Карлоса портал Grandprix247.

Напомним, перед началом нынешнего сезона Формулы-1 было объявлено, что по его окончании гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон покинет её и перейдёт в «Феррари».

На данный момент Льюис Хэмилтон занимает шестую позицию в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 150 очков.