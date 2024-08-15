В Pininfarina представили уникальную версию электрогиперкара Battista

Компания Automobili Pininfarina на мероприятии The Quail, прошедшем в рамках идущей в эти дни Автомобильной недели в Монтерее, представила уникальную версию гиперкара Battista — Pininfarina Battista Targamerica с открытым верхом.

Pininfarina Battista Targamerica Фото: Automobili Pininfarina

Сообщается, что автомобиль создан по индивидуальному заказу клиента, при этом инженерам было необходимо переработать Battista под кузов без крыши. Создатели подчёркивают, что вдохновением для этой работы для них послужил Ferrari Testarossa Spider, созданный Pininfarina для Джанни Аньелли в 1986 году — к 20-летию его работы на посту главы FIAT.

Pininfarina Battista Targamerica Фото: Automobili Pininfarina

Гиперкар Pininfarina Battista был представлен в 2019 году в Женеве. Силовая установка состоит из четырёх электромоторов суммарной отдачей 1417 кВт (1927 л. с.). Battista, таким образом, считается самым мощным итальянским дорожным автомобилем. До 100 км/ч гиперкар разгоняется за 1,89 секунды, а его максимальная скорость — 358,03 км/ч.

Pininfarina Battista Targamerica Фото: Automobili Pininfarina

Отметим, что в Монтерее будет показана ещё одна необычная версия Pininfarina Battista — на мероприятии планируется публичный дебют Pininfarina Battista hyper GT, созданной в честь Бэтмена совместно со студией Warner Bros.