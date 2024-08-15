Албон выразил сомнения в наличии интриги в борьбе за чемпионский титул сезона-2024

28-летний тайско-британский автогонщик, выступающий за команду Формулы-1 «Уильямс», Александер Албон выразил сомнения в наличии интриги в борьбе за чемпионский титул между британцем из «Макларена» Ландо Норрисом и трёхкратным нидерландским чемпионом коллектива «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в сезоне-2024.

«Не знаю, насколько я верю, что Ландо сможет победить Макса в этом году. Смотрю на это скорее как на битву за Кубок конструкторов, чем на битву за звание лучшего пилота. Думаю, что здорово видеть, что это просто борьба. За первую позицию в каждой гонке происходит настоящая борьба.

В прошлом году и в последние несколько лет именно битвы в середине таблицы создавали интригу гонок. И теперь на самом деле лучшие команды создают борьбу на первых строчках таблицы, и это приятно видеть.

Конечно, это интересно – наблюдать борьбу Норриса и Ферстаппена. Макс много раз был на его месте. Для Ландо это в новинку. Я имею в виду, очевидно, что я занят пилотированием своей машины, но в то же время, когда поднимаются синие флаги, приятно видеть сражения между другими», — приводит слова Албона издание Racingnews 365.

После 14 Гран-при Макс Ферстаппен возглавляет личный зачёт пилотов, имея 277 очков. У Норриса, идущего на втором месте, 199 очков.