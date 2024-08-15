Вассёр — о последних результатах «Феррари»: иногда нужно испытывать разочарование

Руководитель итальянского коллектива «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, что команде нужно последовать примеру других представителей Формулы-1 и больше рисковать для улучшения ситуации в чемпионате.

«Иногда нужно испытывать разочарование, когда дела идут плохо, потому что это также лучший стимул вернуться. Но всё должно оставаться под контролем. У нас было четыре тяжёлых уикенда в Канаде, Испании, Австрии и Великобритании. Настроение в команде было плохим, так как это было не то, чего мы хотели, но был позитив в попытках наверстать упущенное, понять причину и исправить это. Сейчас у нас внутри хорошее настроение.

Если мне и приходится чем-то гордиться, так это не нашими результатами. Результат – это следствие. Дело скорее в том, что все более охотно идут на риск и немного меньше боятся. Поэтому мы пытаемся немного изменить наш менталитет. Для меня это образ мышления. Вы должны рисковать везде и всегда, если хотите победить. Это и должно быть нашим гоночным менталитетом. Вероятно, это также ДНК «Ред Булл». Именно здесь нам нужен шаг вперёд», — приводит слова Вассёра издание Racingnews 365.

После 14 Гран-при команда «Феррари» идёт на третьем месте в Кубке конструкторов, имея на своём счету 345 очков. У «Макларена», идущего вторым, 366 очков.

Последнюю победу коллективу в сезоне-2024 принёс монегаск Шарль Леклер, занявший первое место на Гран-при Монако.