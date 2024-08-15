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Премьер-министр, поддерживающий проведение Гран-при Формулы-1 в Тайланде, ушёл в отставку

Премьер-министр, поддерживающий проведение Гран-при Формулы-1 в Тайланде, ушёл в отставку
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Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин, желавший провести этап Формулы-1 в Бангкоке, ушёл в отставку со своей должности, пробыв на ней чуть меньше года (с 22 августа 2023-го по 14 августа 2024 года).

Тхависин являлся главным поклонником и инициатором проведения Гран-при Формулы-1 в Таиланде. В мае Сеттха Тхависин встретился с итальянским руководителем Формулы-1 Стефано Доменикали на Гран-при Эмилии-Романьи, чтобы обсудить возможность проведения гонки на улицах в столице Бангкоке.

Конституционный суд Таиланда постановил, что Тхависин нарушил этические правила при одном из своих назначений в кабинете министров. Тхависин и его коалиция пришли к власти менее года назад, несмотря на то что прогрессивная партия «Движение вперёд» получила большинство мест.

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