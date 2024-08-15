Британский пилот Формулы-1 из команды «Макларен» Ландо Норрис ответил, планирует ли меньше критиковать себя за совершённые ошибки во время Гран-при.

«На самом деле, моя самокритика — просто попытка разобраться в себе, узнать, что лучше всего подходит для меня, и максимизировать это в качественный результат. Чувствую, что именно это и делаю. Я всё ещё разбираюсь в самом себе. И, возможно, когда ты максимально строг к себе, иногда это является правильным, потому что определённо не хочу, чтобы это имело долгосрочный эффект, например, одна гонка не должна влиять на пять следующих гонок.

Но я никогда не приду и не буду доволен тем, что не справляюсь со своей работой. Так что всегда буду реагировать на свои ошибки так», — приводит слова Норриса издание Racingnews 365.