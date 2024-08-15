Флавио Бриаторе намекнул на уход Фернандо Алонсо из Формулы-1

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе намекнул, когда двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за «Астон Мартин» уйдёт из «Королевских гонок».

«Я не знаю детали будущего Алонсо. Я считаю, что на Гран-при Бельгии, например, он был очень умён. Он сделал один пит-стоп, и это был правильный путь, благодаря его опыту. Если вы спросите меня, хочет ли Фернандо продолжить карьеру после того, как закончится его контракт с «Астон Мартин», то на данный момент нашим последним годом будет 2026. Что Алонсо хочет делать после этого, я не знаю. Хочет ли он остаться ещё на один год?

Фернандо продолжает показывать качественные выступления. Дело не в том, что он потерял концентрацию, во время гонки он всегда голоден. Если он 11-й, он хочет быть 10-м. Если идёт 10-м, то хочет быть девятым. Фернандо хочет, чтобы машина была конкурентоспособной. Он хорошо проходит квалификацию, хорошо участвует в гонках. Я никогда не видел такого человека, столь решительного и настойчивого. Алонсо никогда не сдаётся», — приводит слова Бриаторе издание Racingnews 365.

Флавио Бриаторе является менеджером Фернандо Алонсо с 2004 года. В сезоне-2024 после 14 Гран-при Алонсо идёт на девятом месте в личном зачёте, имея 49 очков.