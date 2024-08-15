Комацу рассказал о причинах недовольства Джина Хааса из-за проблем, вызванных Штайнером

48-летний руководитель американского коллектива «Хаас» Аяо Комацу высказался по поводу большого количества оправданий и проблем, которые вызывали недовольство у владельца Джина Хааса при управлении Гюнтером Штайнером.

«Причина, по которой Джин Хаас расстраивался на протяжении многих лет, заключается в том, что для некоторых существуют оправдания, такие как COVID-19 [в 2020 году], но, например, в прошлом году для нашей команды не могло существовать никаких оправданий.

Однако у нас всегда были какие-то оправдания типа: «Окей, в этом году мы не развиваемся, потому что мы только готовимся к следующему году». Для 2023 года оправданий нет, а в 2023 году произошло то, что мы не решили фундаментально проблемы, которые появились в 2019-м. К сожалению, эту проблему люди отрицают, указывают пальцем на определённые вещи, а мы никогда не работали должным образом как команда, это было совершенно ясно.

Весь этот негативный опыт в команде пришёл прямиком из 2016 года, и, зная, какой потенциал я вижу, я на 100% верю, что, если мы сможем дать нашим сотрудникам здоровую и работающую среду, мы сможем это преодолеть. Цели Джина Хааса полностью долгосрочные, он на 100% сосредоточен на нашей производительности и на успехах», — приводит слова Штайнера издание Racingnews365.