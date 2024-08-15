Мекис опроверг слухи, что решения в «Ред Булл» и «РБ» принимаются одним человеком

Руководитель «РБ» Лоран Мекис опроверг слухи, что решения в коллективах «Ред Булл» и «РБ» принимает один человек.

«Как бы людям ни нравилось думать, что пилотов в наших командах выбирает один человек, такого никогда не происходит ни в одном коллективе, если только вы не являетесь её владельцем. И даже если вы являетесь владельцем команды, у вас, вероятно, есть руководитель команды, который хочет что-то сказать или предложить.

Если отбросить все шутки и слухи, то выбор пилотов — всегда коллективное решение. Мы будем обсуждать с нашими боссами, акционерами, всей семьёй «Ред Булл» – потому что нам повезло быть частью руководителей команды – чтобы начать договариваться с гонщиками», — приводит слова Мекиса Racingnews365.

Ранее генеральный директор «РБ» Питер Байер рассказал, при каких обстоятельствах японский пилот Юки Цунода может перейти в «Ред Булл».