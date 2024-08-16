Окон порекомендовал ФИА строго контролировать аэродинамические правила

27-летний французский пилот Формулы-1 из команды «Альпин» Эстебан Окон порекомендовал Международной федерации автоспорта (ФИА) строго контролировать аэродинамические правила с 2026 года, чтобы обеспечить возможность участия большего числа команд в борьбе за победы.

«На данный момент я не согласен с тем фактом, что мы видим разных победителей чемпионата. Да, «Макларен», «Ред Булл», «Феррари, «Мерседес» — они всё те же, что были давным-давно и задолго до этого. «Макларен» присоединился к ним, так что одной команде удалось, по сути, в этой итерации регламента выжать из себя максимум до конца этого регламента.

Есть Кубок конструкторов, и от этого есть вопрос: «Какая команда лучшая?». Но, на мой взгляд, все машины должны находиться в пределах трёх-четырёх десятых. Я вижу, что новые правила [2026 года] очень ограничены во многих аспектах аэродинамики, и я вижу, что команды настаивают на том, чтобы сделать их более открытыми. Поэтому я надеюсь, что ФИА будет очень жёсткой в ​​этом отношении. Потому что в этом случае всё будет зависеть от того, кто лучше всего поработает в выходные, а не от общего развития машины.

Что нам, фанатам, нравится? Мы любим гонки, любим борьбу колесо в колесо, любим много сражений за лидерство, до самого конца гонки, как это происходит в Формуле-3 и временами — в DTM. Нас гораздо меньше волнует, кто покажет лучший прогресс в сезоне, а это не очень здорово смотреть по телевизору в воскресенье», — приводит слова Окона издание Motorsport.