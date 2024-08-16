Вассёр рассказал, почему сообщил Сайнсу о прекращении сотрудничества перед началом сезона

56-летний французский руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, почему было принято решение сообщить испанскому пилоту Карлосу Сайнсу о прекращении сотрудничества перед началом сезона-2024.

«Если вы посмотрите на первую часть сезона, учитывая тот факт, что Карлос также пропустил Джидду [из-за аппендицита], он показал себя очень хорошо. Сайнс очень профессионален, очень последователен, и частью моей мотивации в начале года было сделать объявление довольно рано, чтобы он сконцентрировался на сезоне.

Я знал, что на каком-то этапе ему придётся где-то и с кем-то подписать контракт и это может отвлечь его, но было гораздо лучше предвидеть это. Но, честно говоря, подход Карлоса мегапрофессиональный, и он был мегапрофессиональным с первого дня в этом сезоне, как и в прошлом году — я могу сравнить его сезоны по его поведению.

Последние пару недель перед летней паузой, конечно, у СМИ было больше вопросов, чем раньше, и это своего рода помеха для Карлоса. Но если вы посмотрите, то в квалификации Гран-при Бельгии он проделал огромную работу в первом и во втором сегменте квалификации. Только на последнем круге третьего сегмента он ошибся в первом повороте. Не надо делать вывод о том, что он затормозил всего на пять метров позже, это не следствие чего-то – он был впереди Шарля [Леклера] в первом и втором сегменте», — приводит слова Вассёра издание Racingnews365.

Напомним, перед началом сезона-2024 было объявлено, что британский пилот Льюис Хэмилтон покидает команду «Мерседес» и присоединится в 2025 году к «Феррари».