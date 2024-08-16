Бывший гонщик Формулы-2 — о Ферстаппене: он пилот без дерьма в своём характере

23-летний французско-швейцарский автогонщик, выступавший в Формуле-2 в 2022 и 2023 году за команды «МП Моторспорт» и «Трайдент», Клеман Новалак комплиментарно отозвался о трёхкратном чемпионе Формулы-1 из коллектива «Ред Булл» Максе Ферстаппена, назвав нидерландца пилотом без дерьма в своём характере.

«Лично я люблю Макса, в том смысле, что он серьёзный пилот без дерьма в своём характере, да, он приходит на трассу, садится в машину, едет и доминирует (в оригинале используется нецензурная лексика). Многим людям это не нравится, потому что они не знают этого парня как следует. Но он один из очень немногих парней, которые максимально искренне и бескорыстно помогут тебе.

Когда я впервые познакомился с ним через друга, Макс повернулся ко мне и сказал: «Если бы ты не испортил второй сектор в квалификации, то мог бы сделать гораздо лучшую работу, приятель. Ты мог бы войти в пятёрку лучших!» Затем у нас была получасовая беседа о гонках в целом, и для, на момент нашей встречи, двукратного чемпиона мира уделить внимание таким ребятам, как мы, – немногие гонщики так поступают.

Очевидно, что в Формуле-1 они очень заняты и сосредоточены, у них мало времени, и, вероятно, есть два или три таких гонщика, которые не меняются. Если вы хотите поговорить о пилоте, который является настоящим фанатом автоспорта, то это Ферстаппен», — приводит слова Новалака издание Racingnews365.

Новалак в 2024 году участвует в Европейской серии Ле-Мана и «24 часах Ле-Мана».