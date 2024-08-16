Леклер прокомментировал регулярную критику СМИ в адрес «Феррари»

26-летний автогонщик из Монако, выступающий за команду «Феррари» в Формуле-1, Шарль Леклер прокомментировал регулярную критику СМИ в адрес итальянского коллектива.

«Тот факт, что мы «Феррари», в целом означает, что всякий раз, когда что-то происходит в «Феррари», это всегда создаёт больше беспорядка в информационном пространстве, чем события в любой другой команде. И здесь нам нужно правильно держаться: всякий раз, когда мы находимся в таких моментах, мы просто сосредоточиваемся на себе, пытаемся не замечать какой-либо отвлекающий нас шум в прессе, стараемся учиться на нём и использовать его позитивно», — приводит слова Леклера издание Motorsport.

После 14 Гран-при Шарль занимает третье место в личном зачёте пилотов, имея на счету 177 очков. У идущего вторым британца Ландо Норриса — 199.