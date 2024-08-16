Болид, на котором Сенна завоевал первый титул, будет представлен на выставке в Лондоне

Знаменитый болид «Макларена» MP4/4, на котором легендарный бразильский пилот Айртон Сенна завоевал свой первый титул в сезоне-1988, будет представлен на выставке Формулы-1 в Лондоне.

«Приятно тесно сотрудничать с выставкой Формулы-1 в Лондоне и демонстрировать нашу самую успешную машину Гран-при, культовый «Макларен» MP4/4 1988 года Айртона Сенны. Сенна сыграл невероятно важную роль в наследии «Макларена», и мы рады продолжать прославлять его наследие, давая фанатам возможность увидеть вблизи его первую машину, на которой он завоевал свой первый титул», — приводит слова главного операционного директора подразделения Формулы-1 команды «Макларен» Пирс Тинн.

В 1988 году Волшебник перешёл в команду «Макларен», где его напарником стал двукратный чемпион мира Ален Прост. В сезоне на долю этой пары пришлось 15 побед из 16 (только Гран-при Италии выиграла команда «Феррари»), из которых восемь принадлежали Сенне и семь — Просту. В чемпионате Прост набрал больше очков, но в зачёт шли результаты лишь 11 лучших гонок, поэтому чемпионом стал Сенна.