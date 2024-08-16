Леклер верит в курс Вассёра после ухода главы отдела разработки шасси «Феррари»

Пилот Формулы-1 из команды «Феррари» Шарль Леклер заявил, что продолжает верить в курс, выбранный руководителем команды Фредериком Вассёром, несмотря на уход главы отдела разработки шасси Энрико Кардиле в «Астон Мартин».

«Я всегда на 200% уверен в том, что делает Фред [Вассёр]. Очевидно, что Энрико [Кардиле] сейчас покинул команду. Очевидно, что Фред не останется [временным] техническим директором на очень и очень долгое время, и тем временем я полностью доверяю Фреду, который справится с ситуацией наилучшим возможным способом.

Я также полностью уверен, что в конечном итоге это не повлияет на команду. Речь идёт больше о группе, чем об одном конкретном человеке. Конечно, это ситуация, которую нам нужно исправить как можно скорее. Но Вассёр с этим справится», — приводит слова Леклера издание Motorsport.

Энрико Кардиле присоединится в новом сезоне к команде «Астон Мартин». Его заменит Лоик Серра, который вступит в должность с 1 октября 2024 года.