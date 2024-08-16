В Porsche отметили 50-летие 911 Turbo спецверсией автомобиля

В честь полувекового юбилея появления автомобиля Type 930 Porsche 911 Turbo в 1974 году немецкая марка представила спецверсию спорткара — Porsche 911 Turbo 50 Years. Машина будет выпущена ограниченным тиражом в 1974 экземпляра.

Porsche 911 Turbo 50 Years Фото: Porsche

Автомобиль представляет собой Porsche 911 Turbo S, который приводится в движение 3,7-литровым двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 478 кВт (650 л. с.). До 100 км/ч 911 Turbo 50 Years разгоняется за 2,7 секунды, а отметки в 200 км/ч достигает за 8,9.

Porsche 911 Turbo 50 Years Фото: Porsche

От стандартной 911 Turbo S эту версию машины отличают специальные наклейки в честь 50-летнего юбилея, а также стилизованный под автомобиль 1974 года интерьер. Кроме того, в рамках опции Heritage Design владелец может заказать нанесение гоночных номеров на борта автомобиля, а также историческую эмблему на капот спорткара.

Чуть ранее в Porsche представили ещё одну спецверсию 911-й модели — 911 GT3 RS, созданную в честь Йо Зифферта, экс-пилота Формулы-1 и победителя «24 часов Ле-Мана».