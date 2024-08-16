«Флавио, «Альпин» в дерьме». Бриаторе — о возвращении в Формулу-1 после звонка Луки де Мео

74-летний исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал о звонке генерального директора «Рено» Луки де Мео, после которого принял решение присоединиться к французскому коллективу.

«Я знаю Луку [де Мео] ещё до того, как он перешёл в „Рено“. Когда он появился в Формуле-1, я дал ему несколько советов: «Формула 1 — очень сложный бизнес. Люди у нас не такие хорошие». Но Лука не слушал, ноль понимания. Итак, через три года он позвонил мне, мы встретились: «Флавио, я имею в виду, что мы в полном дерьме с командой». И потом объяснял Луке, что Формула-1 – это другой бизнес. Здесь нужен человек, преданный команде. Не надо быть корпорацией, не надо заниматься бюрократией, командным духом и т. д.

И однажды мы разговаривали, де Мео сказал мне: «Почему бы тебе не вернуться, чтобы помочь мне?» И это положило начало разговору о возвращении. Я знаю эту команду и завод. Поэтому мой ответ был: «Почему бы и нет? Только мне нужно организовать себя совершенно по-другому, потому что мне не хочется участвовать в каждой гонке. Хочу поехать жить в Англию, может быть, один день в неделю».

И это произошло, вы знаете, это была моя старая команда. С этой командой мы выиграли не один трофей. И это новый вызов, это новая мотивация. Я очень рад вернуться. У нас новый руководитель команды — Оливер Оукс. И втроём мы и принимаем важные решения», — приводит слова Бриаторе издание Racingnews365.