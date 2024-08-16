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«Игора Драйв» примет пятый этап чемпионата России по мотогонкам Motoring

«Игора Драйв» примет пятый этап чемпионата России по мотогонкам Motoring
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В эти выходные, 15-18 августа, на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге состоится пятый этап чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам.

До завершения сезона осталось всего два гоночных уикенда, но ни в одном из семи классов пока не определились победители. Первыми в воскресенье утром на старт выйдут участники класса Supersport 300. Следом за ними пройдут заезды старших классов Supersport/Supersport 2 и Superbike/Superbike 2. Завершат день гонки любительских зачётов Superbike 3 и Supersport 3.

Фото: motogonki.ru

В классах Supersport 300, Supersport 3, Superbike 2 и Superbike уже в этот уикенд могут определиться досрочные чемпионы. С большим азартом поклонники российского кольца ждут и гонку титульного класса Superbike – несмотря на то что двукратный чемпион класса, Макар Юрченко, каждый этап завершает на вершине пьедестала, его соперники практически не оставляют ему права на ошибку. Артём Мараев, занимающий второе место в классе по сумме четырёх гонок, в отличной форме.

Фото: motogonki.ru

Шоссейно-кольцевые мотогонки – это самая престижная, динамичная и популярная из всех мотодисциплин. Серия Motoring проводится с 2019 года, а регламент чемпионата соответствует международным правилам проведения шоссейно-кольцевых мотогонок FIM. Соревнования проходят на ведущих российских автодромах, соответствующих всем стандартам качества асфальтового покрытия и безопасности, так как традиционно в кольце – самые высокие скорости и технологичные мотоциклы.

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