В BMW представили свой самый мощный универсал. Он способен разгоняться до 305 км/ч

Компания BMW представила универсал M5 Touring — первый с 2007 года «заряженный» универсал от подразделения M. Автомобиль оснащён гибридным двигателем мощностью 535 кВт (727 л. с.) и является, таким образом, самым мощным в истории универсалом BMW.

BMW M5 Touring Фото: BMW

Под капотом у автомобиля гибридный двигатель, в основе которого 4,4-литровый V8. Двигатель внутреннего сгорания генерирует 430 кВт (585 л. с.), а дополнительный электромотор способен добавить ещё 145 кВт (197 л. с.) мощности.

BMW M5 Touring Фото: BMW

До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,6 секунды, а его максимальная скорость в стандартной комплектации составляет 250 км/ч. Однако при использовании опции M Driver’s Package лимит увеличивается до 305 км/ч.

BMW M5 Touring Фото: BMW

Напомним, в конце июня в BMW представили седан M5, который с тем же 727-сильным гибридом стал самым мощным в линейке.