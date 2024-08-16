«Тупые и неуважительные». Чжоу — о слухах про своё будущее

25-летний китайский автогонщик из швейцарской команды «Кик-Заубер» Гуаньюй Чжоу раскритиковал слухи о своём будущем в Формуле-1, назвав их тупыми и неуважительными.

«Во-первых, в средствах массовой информации ходит много тупых слухов. Раньше я встречал некоторые из них, и вот первый раз, когда говорю с кем-то об этом, просто потому что мне хочется внести ясность. Люди говорят типа: «Мы не знаем, сколько денег Чжоу платит за своё место», другие говорят: «Чжоу ведёт переговоры с одной из команд, и это не «Кик-Заубер», потому что они только что объявили об уходе гонщика!» Однако я почти не разговаривал с другими командами в тот период.

Однако сплетники только что пришли к выводу о сумме спонсорских денег, которую я мог бы предложить, — мне бы хотелось, чтобы у меня и вправду были такие деньги, может быть, инвестировал бы их в «Кик-Заубер» и извлёк бы из этого выгоду. Но мы с моим менеджером Грэмом и правда работаем над проектом моего будущего и рассматриваем пару вариантов», — приводит слова Чжоу издание Racingnews365.

После 14 Гран-при «Кик-Заубер» занимает последнее место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 0 очков.