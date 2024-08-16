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Жак Вильнёв: судя по результатам, Гуаньюй Чжоу не заслуживает места в Формуле-1

Жак Вильнёв: судя по результатам, Гуаньюй Чжоу не заслуживает места в Формуле-1
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв высказал мнение, что гонщик «Кик-Заубера» Гуаньюй Чжоу не заслуживает места на стартовой решётке из-за его результатов.

«У Чжоу большая денежная поддержка от спонсоров, которую можно куда-то вложить, будь то в качестве основного гонщика Формулы-1 или резервного. Судя по результатам, Гуаньюй Чжоу не заслуживает места в Формуле-1. Если команда сможет получить все эти деньги от спонсоров Чжоу, даже сделав его резервным пилотом, то это будет для неё отличным результатом», — приводит слова Вильнёва F1i.

После 14 этапов «Кик-Заубер» занимает последнее место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 0 очков. В личном зачёте среди гонщиков в распоряжении Гуаньюя Чжоу также 0 очков.

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