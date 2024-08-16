Кравиц предположил, кто займёт пост спортивного директора «Ред Булл» после ухода Уитли

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц выдвинул предположение, кто заменит спортивного директора «Ред Булл» Джонатана Уитли, который уйдёт из команды в конце сезона-2024. Напомним, 57-летний Уитли покинет «Ред Булл» по окончании сезона после 18 лет работы в коллективе. Специалист займёт руководящую должность в команде «Ауди», которая намерена вступить в Ф-1 в 2026 году.

«Некоторые предполагают, что Джанпьеро Ламбьязе может занять должность спортивного директора. Я не думаю, что он захочет отказаться от удовольствия в гоночной инженерии. Приятно выигрывать гонки и побеждать в чемпионатах. Поэтому я не уверен, захочет ли Ламбьязе оставить это.

«Ред Булл» будет продвигать людей изнутри, и, вероятно, будет такая ситуация, что они на самом деле возьмут двух человек. Возможно, один из главных механиков будет руководить гоночной командой, проводить пит-стопы и всё такое. И также они найдут кого-то, кто очень хорошо знает правила, кого они назначат спортивным менеджером или спортивным директором», — сказал Кравиц в подкасте Sky Sports F1 Podcast.