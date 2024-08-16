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Представлена Acura Integra с тюнингом от спортивного подразделения Honda

Представлена Acura Integra с тюнингом от спортивного подразделения Honda
Acura Integra Type S HRC
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В рамках Автомобильной недели в Монтерее компания Acura представила прототип тюнингованной Integra, созданной совместно со спортивным подразделением Honda Racing Corporation. Новинка получила название Acura Integra Type S HRC и при достаточном интересе покупателей может быть запущена в серийное производство.

Acura Integra Type S HRC

Acura Integra Type S HRC

Фото: Acura

Автомобиль разработан дизайн-студией Acura в Лос-Анджелесе при использовании аэродинамических наработок гоночной программы Integra Type S TCX. Этот автомобиль Honda Racing Corporation выставляет в том числе в туринговой серии TC America, где в конце июля Acura Integra Type S TCX одержала первую победу.

Acura Integra Type S HRC

Acura Integra Type S HRC

Фото: Acura

У представленной в Монтерее Acura Integra Type S HRC новый карбоновый капот, передний бампер со сплиттером большего размере и массивный задний диффузор.

Acura Integra Type S HRC

Acura Integra Type S HRC

Фото: Acura

Под капотом у автомобиля 2-литровый турбированный двигатель VTEC, однако его мощность, как и скоростные характеристики машины, не сообщаются.

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