Представлена Acura Integra с тюнингом от спортивного подразделения Honda

В рамках Автомобильной недели в Монтерее компания Acura представила прототип тюнингованной Integra, созданной совместно со спортивным подразделением Honda Racing Corporation. Новинка получила название Acura Integra Type S HRC и при достаточном интересе покупателей может быть запущена в серийное производство.

Acura Integra Type S HRC Фото: Acura

Автомобиль разработан дизайн-студией Acura в Лос-Анджелесе при использовании аэродинамических наработок гоночной программы Integra Type S TCX. Этот автомобиль Honda Racing Corporation выставляет в том числе в туринговой серии TC America, где в конце июля Acura Integra Type S TCX одержала первую победу.

Acura Integra Type S HRC Фото: Acura

У представленной в Монтерее Acura Integra Type S HRC новый карбоновый капот, передний бампер со сплиттером большего размере и массивный задний диффузор.

Acura Integra Type S HRC Фото: Acura

Под капотом у автомобиля 2-литровый турбированный двигатель VTEC, однако его мощность, как и скоростные характеристики машины, не сообщаются.