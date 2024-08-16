Флавио Бриаторе: Оскар Пиастри выглядит как будущий кандидат на титул чемпиона Ф-1

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказал мнение, что у гонщика «Макларена» Оскара Пиастри есть потенциал стать чемпионом Формулы-1.

«Оскар Пиастри выглядит как будущий кандидат на титул чемпиона. В случае если он не станет чемпионом мира в следующем году, то тогда в 2027-м будет готов к этому. Если у «Макларена» всё ещё будет такая машина, то Пиастри станет одним из лучших гонщиков», — сказал Бриаторе в подкасте Formula For Success.

Напомним, на Гран-при Венгрии Оскар Пиастри одержал свою первую победу в Формуле-1. Его напарник по команде Ландо Норрис финишировал на втором месте. После последнего пит-стопа Норрис вышел в лидеры гонки, но после нескольких командных приказов пропустил Оскара на первое место.

После 14 этапов Оскар Пиастри располагается на четвёртой строчке в личном зачёте пилотов. В его распоряжении 167 очков. В Кубке конструкторов «Макларен» занимает второе место, в активе команды 366 очков.