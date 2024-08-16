«Получить одно очко было бы уже чем-то». Боттас дал оценку положению команды в сезоне-2024

Финский пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас высказался, что если команде удастся заработать хотя бы одно очко, то это будет достижением. Напомним, после 14 этапов «Кик-Заубер» занимает последнее место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 0 очков. В личном зачёте среди гонщиков в распоряжении Валттери Боттаса и его напарника Гуаньюя Чжоу также 0 очков.

«Я скучаю по тем ощущениям, которые были у команды в начале, потому что спорт всегда веселее, когда результаты лучше. Поэтому, конечно, не хватает того периода, когда машина была хороша по сравнению с другими. У нас определённо другие ощущения по сравнению с теми, которые были в мой первый год. Был план трёхлетнего проекта, на который я подписался. Но с тех пор всё сильно изменилось. Иногда всё меняется, этого следовало ожидать.

В конце концов, моя работа все равно остаётся прежней, она заключается в том, чтобы попытаться извлечь максимум пользы из каждого уикенда, попытаться дать лучшую обратную связь. Так что это никогда не изменится. Если посмотреть на турнирную таблицу, то она выглядит не так, как должна. Сейчас мы не в лучшем положении. Но хорошо то, что нам ещё полпути осталось пройти. Даже получить одно очко было бы уже чем-то», — приводит слова Боттаса Motorsport Week.