Lamborghini представила преемника Huracán. Это 920-сильный гибрид Temerario

На Автомобильной неделе в Монтерее компания Lamborghini представила новый суперкар — гибрид Temerario, который заменит в линейке марки семейство Huracán.

Lamborghini Temerario Фото: Lamborghini

В основе силовой установки четырёхлитровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, который работает вместе с тремя электромоторами. Суммарная отдача двигателя — 676 кВт (920 л. с.). До 100 км/ч Lamborghini Temerario разгоняется за 2,7 секунды, а его максимальная скорость — 343 км/ч.

Lamborghini Temerario Фото: Lamborghini

В Lamborghini подчёркивают, что в Temerario создателям удалось достичь новых высот аэродинамической эффективности и сделать ещё один шаг в развитии дизайна своих автомобилей. Кроме того, Temerario получила новый более жёсткий пространственный каркас и оказалась вместительнее предшественника.

Lamborghini Temerario Фото: Lamborghini

Temerario стал третьим гибридным автомобилем в текущей линейке Lamborghini. Её флагманом по-прежнему остаётся Revuelto, гибридный V12 которого развивает 747 кВт (1015 л. c.), а в апреле компания представила гибридный кроссовер Urus SE (456 кВт или 620 л. с.).