В Rimac представили ещё более мощную Nevera. У неё 2107 лошадиных сил

Компания Rimac Automobili представила новую версию электрического гиперкара Nevera — Rimac Nevera R. Как сообщают создатели, инженеры переработали ряд элементов автомобиля, чтобы он стал ещё мощнее и эффективнее на гоночной трассе.

Rimac Nevera R Фото: Rimac

Так, благодаря массивным заднему антикрылу и диффузору уровень прижимной силы вырос на 15%, а аэродинамическая эффективность — на 10%. Кроме того, шины Michelin Cup 2 снизили недостаточную поворачиваемость автомобиля на 10%.

Rimac Nevera R Фото: Rimac

Мощность Rimac Nevera R составляет 2107 лошадиных сил. До 100 км/ч гиперкар разгоняется за 1,81 секунды, то есть на одну сотую быстрее, чем стандартная модель Nevera. За 4,38 секунды Nevera R способен развить 200 км/ч, а до 300 автомобиль разгоняется за 8,66 секунды.

Rimac Nevera R Фото: Rimac

По словам создателей, четверть мили Rimac Nevera R преодолевает за 8,23 секунды, а его максимальная скорость составляет 412 км/ч. Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом в 40 экземпляров.