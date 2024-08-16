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Эксперт отреагировал на слова гонщика NASCAR Ларсона, что он лучше Ферстаппена

Эксперт отреагировал на слова гонщика NASCAR Ларсона, что он лучше Ферстаппена
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Нидерландский гонщик, а ныне эксперт Формулы-1 Том Коронел ответил на заявление чемпиона NASCAR Cup Series 2021 года Кайла Ларсона, что он лучше трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, выступающего за «Ред Булл».

«Если человек так говорит, то я не думаю, что он осведомлён, что происходит в мире за пределами Америки. Если кто-то думает, что лучше Макса Ферстаппена, то я бы на самом деле очень хотел посмотреть на их противостояние, потому что Кайл проиграет. Макс в этих автомобилях GT тоже хорош, и в симуляторе, и во всём в целом.

Кайл, извини, но я думаю, что ты ошибаешься. Ты тогда вообще не понимаешь, что такое управление автомобилем. Максу понадобятся две тренировки, а потом Кайл будет плакать где-нибудь в углу», — приводит слова Коронела Racingnews365.

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