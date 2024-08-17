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Алекс Палоу категорично ответил на слухи о своём переходе в команду «Ауди» Ф-1

Алекс Палоу категорично ответил на слухи о своём переходе в команду «Ауди» Ф-1
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Двукратный чемпион IndyCar Алекс Палоу прокомментировал слухи о его потенциальном переходе в команду Формулы-1 «Ауди».

«Это всё фейк. Знаю, что вы не можете поверить мне на слово, но я обещаю. Это всё фейк. У меня не было никаких контактов с «Ауди». Ноль. Знаю, что вы не можете принять это как истину, но я не связывался с ними. Не буду много говорить об этом, но я не пытаюсь перейти в Формулу-1. Я пытался. Немного попробовал это, было весело, но этого не произошло, так что я в порядке», — приводит слова Палоу PlanetF1.

Напомним, в принадлежащей «Ауди» команде «Кик-Заубер» всё ещё остаётся одно свободное место на следующий год. Немецкое издание Auto Motor und Sport ранее сообщило, что «Ауди» может рискнуть и подписать в напарники Нико Хюлькенбергу Алекса Палоу.

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