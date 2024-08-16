Бортолето прокомментировал слухи, что в нём заинтересована команда Ф-1 «Ауди»

Юниор «Макларена» Габриэл Бортолето, выступающий в Формуле-2, прокомментировал слухи о заинтересованности в нём команды Формулы-1 «Ауди».

«Я проснулся несколько дней назад и был удивлён количеством сообщений. Итальянский сайт написал первым, что в «Ауди» заинтересованы мной, а затем начали писать об этом в Бразилии. Не знаю, давал ли Бинотто интервью или разговаривал с кем-либо, но всегда приятно, когда такая команда, как «Ауди», проявляет интерес. Это значит, что я всё делаю правильно. Я сам решу, куда идти, моя карьера в моих руках.

У меня есть контракт с компанией Фернандо Алонсо A14 Management и «Маклареном», но там есть несколько пунктов, в подробности которых не хочу вдаваться. Однако «Макларен» хочет видеть меня в Формуле-1, и у них нет намерения препятствовать мне. В «Макларене» есть программа, состоящая из множества категорий. И они хотят не только контролировать меня, но и видеть, как я выступаю в лучших категориях», — приводит слова Бортолето Formula1a.uno.