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«Гонщик сейчас не имеет никакого значения». Бриаторе высказался о приоритетах «Альпин»

«Гонщик сейчас не имеет никакого значения». Бриаторе высказался о приоритетах «Альпин»
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал о приоритетах команды и отметил, что в настоящий момент состав гонщиков не имеет значения.

Напомним, пилот Пьер Гасли останется в «Альпин» как минимум до конца сезона-2026. Имя его напарника взамен покидающего команду Эстебана Окона пока неизвестно.

«Сейчас нужно собрать команду, выстроить её с коммерческой, технической и управленческой точек зрения. Гонщик сейчас не имеет никакого значения. Разница будет в 2026, 2027 и 2028 годах, тогда гонщики смогут её обеспечить.

Если автомобиль хороший, то тогда нужен хороший гонщик. А если машина не приносит результата… Наша цель на данный момент – убедиться, что мы вкладываем всю энергию в техническую сторону. Убедиться, что автомобиль «Альпин» выглядит всё лучше и улучшится в следующем году. Думаю, что в 2026 году мы увидим новую команду «Альпин», — сказал Бриаторе в подкасте Formula For Success.

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