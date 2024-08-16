«Гонщик сейчас не имеет никакого значения». Бриаторе высказался о приоритетах «Альпин»

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал о приоритетах команды и отметил, что в настоящий момент состав гонщиков не имеет значения.

Напомним, пилот Пьер Гасли останется в «Альпин» как минимум до конца сезона-2026. Имя его напарника взамен покидающего команду Эстебана Окона пока неизвестно.

«Сейчас нужно собрать команду, выстроить её с коммерческой, технической и управленческой точек зрения. Гонщик сейчас не имеет никакого значения. Разница будет в 2026, 2027 и 2028 годах, тогда гонщики смогут её обеспечить.

Если автомобиль хороший, то тогда нужен хороший гонщик. А если машина не приносит результата… Наша цель на данный момент – убедиться, что мы вкладываем всю энергию в техническую сторону. Убедиться, что автомобиль «Альпин» выглядит всё лучше и улучшится в следующем году. Думаю, что в 2026 году мы увидим новую команду «Альпин», — сказал Бриаторе в подкасте Formula For Success.