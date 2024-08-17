Кевин Магнуссен — о неудачах в квалификациях: психологически это утомляет

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен объяснил, с чем связаны его неудачи в квалификациях в сезоне-2024.

«Мы допустили слишком много ошибок. Думаю, что потенциал был гораздо больше. Когда так часто сталкиваешься с трафиком в квалификации и это постоянно повторяется, то психологически это утомляет. Во многих случаях я могу честно сказать: если бы я мог повернуть время вспять и сделать это снова, конечно, поступил бы по-другому. Но в тот момент выходишь и говоришь, что это невезение.

Так говорить нельзя. Это моё мнение. Это бесполезно – говорить: «О, мне не повезло», потому что всегда есть что-то, что можно было бы сделать лучше. Мы просто часто попадали в действительно сложные ситуации в квалификации, из-за которых выбывали из первого сегмента, когда мы должны были быть в третьем. Хотя нам несколько раз удавалось подниматься в гонках в воскресенье, даже несмотря на плохую стартовую позицию. Так что в этом смысле это был позитивный год», — приводит слова Магнуссена Racingnews365.

В настоящий момент Кевин Магнуссен занимает 16-е место в общем зачёте пилотов. В его активе пять очков.