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Кевин Магнуссен — о неудачах в квалификациях: психологически это утомляет

Кевин Магнуссен — о неудачах в квалификациях: психологически это утомляет
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Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен объяснил, с чем связаны его неудачи в квалификациях в сезоне-2024.

«Мы допустили слишком много ошибок. Думаю, что потенциал был гораздо больше. Когда так часто сталкиваешься с трафиком в квалификации и это постоянно повторяется, то психологически это утомляет. Во многих случаях я могу честно сказать: если бы я мог повернуть время вспять и сделать это снова, конечно, поступил бы по-другому. Но в тот момент выходишь и говоришь, что это невезение.

Так говорить нельзя. Это моё мнение. Это бесполезно – говорить: «О, мне не повезло», потому что всегда есть что-то, что можно было бы сделать лучше. Мы просто часто попадали в действительно сложные ситуации в квалификации, из-за которых выбывали из первого сегмента, когда мы должны были быть в третьем. Хотя нам несколько раз удавалось подниматься в гонках в воскресенье, даже несмотря на плохую стартовую позицию. Так что в этом смысле это был позитивный год», — приводит слова Магнуссена Racingnews365.

В настоящий момент Кевин Магнуссен занимает 16-е место в общем зачёте пилотов. В его активе пять очков.

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