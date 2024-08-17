«Соперники попытаются использовать это в своих интересах». Экс-пилот Ф-1 дал совет Норрису

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт призвал пилота «Макларена» Ландо Норриса меньше делиться своими чувствами, так как его соперники смогут воспользоваться его слабостями.

«Это психологический аспект, который очень сложен. После Венгрии Ландо, вероятно, почувствовал, это был неправильный выбор. Затем в Спа он выехал на гравий, неудачно стартовав. У него было две гонки, в которых всё было не в его пользу, в то время как Оскар Пиастри, его товарищ по команде, выиграл гонку и оказался на подиуме. Ландо очень честен, но, по моему мнению, это то, что он должен держать при себе и не делиться.

Я бы попытался исправить ошибки, но не рассказывал бы всем о своих чувствах, потому что соперники попытаются использовать это в своих интересах. Он находится под давлением, но как победитель Гран-при он должен быть в состоянии справиться. Его соперничество с Оскаром может принести пользу обоим. Они могут подпитывать друг друга и подталкивать друг друга», — приводит слова Херберта PlanetF1.