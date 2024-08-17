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Тео Пуршер — о карьере в Формуле-1: всё ещё верю, что заслуживаю шанса

Тео Пуршер — о карьере в Формуле-1: всё ещё верю, что заслуживаю шанса
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Французский гонщик Тео Пуршер, завоевавший чемпионство в Формуле-2 в 2023 году, выразил надежду, что у него будет шанс выступить в Формуле-1 в будущем.

«Я выиграл Формулу-2, а это последний шаг перед Формулой-1. Все смотрят на гонщиков Ф-2 в паддоке Ф-1, чтобы решить, кто из них будет выступать в «Королевских гонках» в течение следующих нескольких лет. Но я чувствовал, что меня рассматривают в качестве кандидата, но, видимо, не настолько, и это очень обидно.

Я думаю, что дверь ещё не закрыта, но, знаете, это Формула-1, никогда не знаешь, что может случиться. Происходят безумные вещи. Поэтому я всё ещё верю, что, вероятно, заслуживаю шанса. По крайней мере, просто показать себя», — приводит слова Пуршера RaceFans.

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