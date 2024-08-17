Хорхе Мартин выиграл квалификацию ГП Австрии MotoGP, Баньяя — 2-й, Маркес — 3-й
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Завершилась квалификация 13-го этапа MotoGP Гран-при Австрии, лучший результат по итогам которой показал испанец Хорхе Мартин («Дукати»). Вторым был действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя («Дукати»). Тройку сильнейших замкнул гонщик Марк Маркес («Дукати»).
MotoGP. Гран-при Австрии. Квалификация:
1. Хорхе Мартин («Дукати») — 1.27,748.
2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,141.
3. Марк Маркес («Дукати») +0,544.
4. Алеш Эспаргаро («Априлья») +0,596.
5. Джек Миллер («КТМ») +0,798.
6. Маверик Виньялес («Априлья») +0,897.
7. Энеа Бастьянини («Дукати») +0,934.
8. Франко Морбиделли («Дукати») +0,976.
9. Марко Бедзекки («Дукати») +0,984.
10. Поль Эспаргаро («КТМ») +1,015.
MotoGP 2024. Этап 13, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация 2
17 августа 2024, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Хорхе Мартин
Ducati
1:27.748
2
Франческо Баньяя
Ducati
+0.141
3
Марк Маркес
Ducati
+0.544
Сегодня в 16:00 мск начнётся спринтерская гонка MotoGP Гран-при Австрии.
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